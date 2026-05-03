Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Мостовой: был я бы на месте Челестини, тоже говорил бы, что команда стала играть лучше

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о поражении ЦСКА от «Зенита» (1:3) в 28-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, а также отреагировал на слова тренера армейцев Фабио Челестини, заявившего, что команда стала сильнее, чем была осенью.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Обляков – 5'     1:1 Дивеев – 30'     1:2 Соболев – 51'     1:3 Энрике – 60'    

«Зенит» был сильнее с 20-й минуты первого тайма. ЦСКА старался, но соперник был сильнее и выиграл. Весной с армейцами что-то произошло. В адрес Челестини много критики. Был бы я на месте Челестини, тоже говорил бы, что команда стала играть лучше. Он тоже прошёл футбольную жизнь, знает все эти моменты», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-синих 45 набранных очков в 28 играх.

