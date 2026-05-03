«Это неприемлемо». В «Интер Майами» рассказали о реакции Месси на поражение в матче МЛС
Защитник «Интер Майами» Йен Фрэй рассказал о реакции нападающего и капитана команды Лионеля Месси на поражение в матче МЛС с «Орландо Сити» (3:4). По ходу встречи «фламинго» вели в счёте — 3:0, но упустили преимущество.
США — Major League Soccer . МЛС
03 мая 2026, воскресенье. 02:15 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
3 : 4
Орландо Сити
Орландо
1:0 Фрэй – 4' 2:0 Сеговия – 25' 3:0 Месси – 33' 3:1 Охеда – 39' 3:2 Охеда – 68' 3:3 Охеда – 78' 3:4 Спайсер – 90+3'
«Наш капитан выступил [в раздевалке] и, очевидно, сказал нам много слов. Он подбодрил нас перед следующей игрой и сказал, что это неприемлемо. Мы все с ним согласились, это неприемлемо, и подобного точно больше не повторится», — приводит слова Фрэя Goal.
В матче с «Орландо Сити» Месси отметился голом и результативной передачей. В следующей игре МЛС «Интер Майами» встретится с «Торонто» (9 мая).
