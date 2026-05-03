«Это неприемлемо». В «Интер Майами» рассказали о реакции Месси на поражение в матче МЛС

Защитник «Интер Майами» Йен Фрэй рассказал о реакции нападающего и капитана команды Лионеля Месси на поражение в матче МЛС с «Орландо Сити» (3:4). По ходу встречи «фламинго» вели в счёте — 3:0, но упустили преимущество.

«Наш капитан выступил [в раздевалке] и, очевидно, сказал нам много слов. Он подбодрил нас перед следующей игрой и сказал, что это неприемлемо. Мы все с ним согласились, это неприемлемо, и подобного точно больше не повторится», — приводит слова Фрэя Goal.

В матче с «Орландо Сити» Месси отметился голом и результативной передачей. В следующей игре МЛС «Интер Майами» встретится с «Торонто» (9 мая).

