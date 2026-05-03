Андрей Канчельскис рассказал, в каком случае ЦСКА не уволит Челестини
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном увольнении главного тренера ЦСКА Фабио Челестини. 2 мая красно-синие уступили «Зениту» в матче 28-го тура Мир РПЛ (1:3).
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Обляков – 5' 1:1 Дивеев – 30' 1:2 Соболев – 51' 1:3 Энрике – 60'
«Как ЦСКА мог играть лучше, если проиграл 1:3. Они играют на результат или просто в футбол, как во дворе. Тут чемпионат, где нужен результат. Может, для Челестини лучше, потому что не получили пять голов от «Зенита». Думаю, руководство ЦСКА уже всё решило по тренеру. Но если Челестини выиграет Кубок, могут принять и другое решение. Всё-таки это трофей. Это может его спасти», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионатом» Марией Куцубеевой.
