Дивеев поспорил с Тимощуком, что забьёт ЦСКА, тренер «Зенита» проиграл 50 отжиманий
Поделиться
Защитник «Зенита» Игорь Дивеев заявил, что одержал победу в споре с тренером команды Анатолием Тимощуком, забив гол в ворота ЦСКА (3:1) в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Обляков – 5' 1:1 Дивеев – 30' 1:2 Соболев – 51' 1:3 Энрике – 60'
— Заранее решил, что не будешь праздновать гол?
— Да, я сразу сказал. Я, кстати, с Тимощуком поспорил перед игрой, говорю: «Давай, Тим, поспорим на 50 отжиманий, забью я или нет?» Я говорю: «Я забью». Он говорит: «Давай». И он проиграл мне. Сейчас будет отжиматься (смеётся).
— В раздевалке будет отжиматься?
— Не знаю, завтра, может, послезавтра, — сказал Дивеев в эфире «Матч ТВ».
Комментарии
- 3 мая 2026
-
11:40
-
11:40
-
11:38
-
11:30
-
11:19
-
11:15
-
11:03
-
11:00
-
10:53
-
10:45
-
10:32
-
10:31
-
10:30
-
10:16
-
10:09
-
10:07
-
09:55
-
09:52
-
09:48
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
09:17
-
09:15
-
09:08
-
09:00
-
08:50
-
08:35
-
08:12
-
08:12
-
08:03
-
08:02
-
07:52
-
07:50
-
07:38