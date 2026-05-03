Дивеев поспорил с Тимощуком, что забьёт ЦСКА, тренер «Зенита» проиграл 50 отжиманий

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев заявил, что одержал победу в споре с тренером команды Анатолием Тимощуком, забив гол в ворота ЦСКА (3:1) в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

— Заранее решил, что не будешь праздновать гол?

— Да, я сразу сказал. Я, кстати, с Тимощуком поспорил перед игрой, говорю: «Давай, Тим, поспорим на 50 отжиманий, забью я или нет?» Я говорю: «Я забью». Он говорит: «Давай». И он проиграл мне. Сейчас будет отжиматься (смеётся).

— В раздевалке будет отжиматься?

— Не знаю, завтра, может, послезавтра, — сказал Дивеев в эфире «Матч ТВ».