Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Дивеев поспорил с Тимощуком, что забьёт ЦСКА, тренер «Зенита» проиграл 50 отжиманий

Комментарии

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев заявил, что одержал победу в споре с тренером команды Анатолием Тимощуком, забив гол в ворота ЦСКА (3:1) в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Обляков – 5'     1:1 Дивеев – 30'     1:2 Соболев – 51'     1:3 Энрике – 60'    

— Заранее решил, что не будешь праздновать гол?
— Да, я сразу сказал. Я, кстати, с Тимощуком поспорил перед игрой, говорю: «Давай, Тим, поспорим на 50 отжиманий, забью я или нет?» Я говорю: «Я забью». Он говорит: «Давай». И он проиграл мне. Сейчас будет отжиматься (смеётся).

— В раздевалке будет отжиматься?
— Не знаю, завтра, может, послезавтра, — сказал Дивеев в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» многогранно раскатал ЦСКА! А началось всё с правила бывших. Видео
