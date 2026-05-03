AS раскрыл, почему Зидан не возглавил «Реал» после увольнения Алонсо

Мадридский «Реал» связался с экс-тренером команды Зинедином Зиданом в декабре 2025 года, когда «сливочными» руководил Хаби Алонсо. На тот момент в «Королевском клубе» приняли решение уволить испанского специалиста, однако не нашли для него замены. Алонсо проработал до начала января, когда его заменили на Альваро Арбелоа. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в «Реале» хотели, чтобы Зидан в третий раз возглавил команду. Однако на момент декабря 2025 года он уже договорился тренировать сборную Франции. Зидан с оптимизмом отнёсся к варианту с работой в «Королевском клубе», но решил соблюсти договорённости с французской национальной командой.

Зидан тренировал «сливочных» с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. Под его руководством «Реал» три раза выигрывал Лигу чемпионов.

