«Факел» — «Енисей»: онлайн-трансляция матча 32-го тура Первой лиги начнётся в 18:00

Сегодня, 3 мая, состоится матч 32-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встретятся воронежский «Факел» и красноярский «Енисей». Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра выступит Михаил Плиско из Ленинградской области. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Факел» занимает второе место в Первой лиге. Воронежцы набрали 61 очко в 31 матче. Отставание от занимающей первое место «Родины» при игре в запасе составляет одно очко. «Енисей» с 46 очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.