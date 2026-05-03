Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тренер «Уфы» прокомментировал неявку команды на матч со «СКА-Хабаровск»

Главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе высказался о неявке команды на матч 32-го тура Лиги Pari со «СКА-Хабаровск». Планировалось, что игра состоится в воскресенье, 3 мая, в Хабаровске.

Россия — Лига Pari . 32-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 10:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Перенесён
Уфа
Уфа

«Поняли, что не успеваем на матч со «СКА-Хабаровск», когда узнали, что самолёт не будет нас ждать в Новосибирске. Мы шесть часов сидели в Уфе — не могли вылететь в Новосибирск. Рейс отложили, самолёт улетел в Хабаровск. Так произошло не по нашей вине. У нас были куплены билеты. КДК будет решать этот вопрос. Ждём решения от них», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

