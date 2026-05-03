«Интер» — «Парма»: онлайн-трансляция матча 35-го тура Серии А начнётся в 21:45

Сегодня, 3 мая, состоится матч 35-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встретятся миланский «Интер» и «Парма». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра выступит Кевин Боначина. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Интер» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2025/2026. Команда набрала 79 очков в 34 матчах. Отрыв от идущего вторым «Наполи» при игре в запасе составляет девять очков. «Парма» с 42 очками располагается на 12-й строчке.