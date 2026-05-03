Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
«МЮ» и «Барселоне» интересен Дониэлл Мален, нападающий оценивается в € 50 млн — CdS

«Манчестер Юнайтед», «Барселона», «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед» следят за нападающим «Астон Виллы» Дониэллом Маленом, с января играющим за «Рому» на правах аренды. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, римский клуб может выкупить 27-летнего форварда за € 25 млн. Однако ввиду успешного выступления Малена в Серии А грядущим летом «Астон Вилла» рассматривает вариант с его продажей за € 50 млн. Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини хочет сохранить нападающего в команде.

В составе «волков» Мален принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

