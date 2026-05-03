«Вильярреал» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов два года подряд

«Вильярреал» впервые в клубной истории примет участие в двух подряд розыгрышах Лиги чемпионов УЕФА. Команда обеспечила себе путёвку в общий этап главного клубного турнира Европы, победив «Леванте» (5:1) в 34-м туре Ла Лиги.

Команда Марселино Тораля занимает третье место в турнирной таблице с 68 очками и на 18 очков опережает идущий пятым «Бетис», которому осталось провести пять игр. Таким образом, команда из Вильярреала гарантировала себе место в Лиге чемпионов на грядущую кампанию.

В нынешнем сезоне клуб из провинции Кастельон выступал на общем этапе ЛЧ, но набрал лишь одно очко за восемь встреч, занял предпоследнее, 35-е место в таблице и не вышел в плей-офф.