«Вильярреал» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов два года подряд
«Вильярреал» впервые в клубной истории примет участие в двух подряд розыгрышах Лиги чемпионов УЕФА. Команда обеспечила себе путёвку в общий этап главного клубного турнира Европы, победив «Леванте» (5:1) в 34-м туре Ла Лиги.
Испания — Примера . 34-й тур
02 мая 2026, суббота. 15:00 МСК
Вильярреал
Окончен
5 : 1
Леванте
Валенсия
1:0 Микаутадзе – 38' 1:1 Эспи – 51' 2:1 Молейро – 62' 3:1 Микаутадзе – 68' 4:1 Бьюкенен – 87' 5:1 Пепе – 90'
Команда Марселино Тораля занимает третье место в турнирной таблице с 68 очками и на 18 очков опережает идущий пятым «Бетис», которому осталось провести пять игр. Таким образом, команда из Вильярреала гарантировала себе место в Лиге чемпионов на грядущую кампанию.
В нынешнем сезоне клуб из провинции Кастельон выступал на общем этапе ЛЧ, но набрал лишь одно очко за восемь встреч, занял предпоследнее, 35-е место в таблице и не вышел в плей-офф.
