Главная Футбол Новости

CO: Ван де Вен знает об интересе «МЮ» и «Ливерпуля», клубы могут купить его за € 70-90 млн

Комментарии

Защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен намерен обсудить своё будущее с руководством лондонского клуба, независимо от того, останется команда в АПЛ или нет. Футболист знает об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля», что способно оказать дополнительное давление на «шпор». Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, заинтересованным в ван де Вене клубам придётся заплатить € 70-90 млн за его переход грядущим летом. Подчёркивается, что 25-летний защитник может потребовать зарплату в размере до € 230 тыс. в неделю.

В текущем сезоне защитник принял участие в 41 игре во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей. Действующий контракт ван де Вена с клубом рассчитан до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 65 млн.

