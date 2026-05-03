Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Челси» может поспорить с «МЮ» за игрока «Спортинга» ценой в € 40-50 млн — Caught Offside

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» следят за крайним защитником «Спортинга» и сборной Уругвая Максимилиано Араухо. Клубы отметили выступления 26-летнего игрока в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «Спортинг» хочет оставить Араухо в команде ещё как минимум на сезон. В его контракте есть пункт о досрочном расторжении за € 80 млн. Однако, по сообщениям португальских СМИ, клуб может рассмотреть вариант с продажей защитника в случае предложения в € 40-50 млн.

В нынешнем сезоне Араухо принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

