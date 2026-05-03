Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
21:45 Мск
Киммих высказался об 11 голах в ворота «Баварии» в 3 играх перед ответным матчем с «ПСЖ»

Футболист «Баварии» Йозуа Киммих высказался об игре мюнхенцев в обороне перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ». Встреча состоится в среду, 6 мая, на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
«Мы не собираемся менять свой стиль игры и просто сидеть сложа руки и обороняться. Мы должны победить, независимо от того, будет ли это очередная победа со счётом 5:4, 3:2 или 1:0. Конечно, в долгосрочной перспективе мы внесём некоторые коррективы и проанализируем ситуацию. Мы уже это обсудили», — приводит слова Киммиха Bayern & Germany в соцсети X.

В первом матче парижане одержали победу, забив пять мячей (5:4). Во встрече 34-го тура Бундеслиги «Бавария» сыграла вничью с «Хайденхаймом» (3:3), а туром ранее одолела «Майнц» (4:3). Таким образом, у команды 11 забитых и 11 пропущенных мячей в трёх играх.

Сафонов пустил от «Баварии» 4 — по делу ли критика? Разбор его игры в 1/2 финала ЛЧ. Видео
