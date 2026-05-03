«Барселона» считает завышенной цену Кукурельи, «блауграна» следит за Кайо Энрике — Фурлан

«Барселона» связалась с «Челси» относительно возможного перехода левого защитника Марка Кукурельи, однако посчитала завышенной запрашиваемую цену. Об этом сообщает журналист Валентин Фурлан на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, сине-гранатовые включили в свой список левого защитника «Монако» Кайо Энрике. Монегаски оценивают трансфер 28-летнего футболиста в € 15 млн. Также «Барселона» следит за крайним защитником «Байера» Алехандро Гримальдо.

В нынешнем сезоне Кайо Энрике принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

