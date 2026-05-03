Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» считает завышенной цену Кукурельи, «блауграна» следит за Кайо Энрике — Фурлан

«Барселона» считает завышенной цену Кукурельи, «блауграна» следит за Кайо Энрике — Фурлан
Комментарии

«Барселона» связалась с «Челси» относительно возможного перехода левого защитника Марка Кукурельи, однако посчитала завышенной запрашиваемую цену. Об этом сообщает журналист Валентин Фурлан на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, сине-гранатовые включили в свой список левого защитника «Монако» Кайо Энрике. Монегаски оценивают трансфер 28-летнего футболиста в € 15 млн. Также «Барселона» следит за крайним защитником «Байера» Алехандро Гримальдо.

В нынешнем сезоне Кайо Энрике принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме
«МЮ» и «Барселоне» интересен Дониэлл Мален, нападающий оценивается в € 50 млн — CdS

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android