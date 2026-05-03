Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Реал» сообщил «Челси» и «Арсеналу» свою позицию насчёт будущего Эндрика — TEAMtalk

«Челси» и «Арсенал» проявляют интерес к нападающему мадридского «Реала» Эндрику, с зимы играющего за «Лион» на правах аренды. Однако «сливочные» проинформировали лондонские клубы, что они не рассматривают вариант с продажей 19-летнего форварда. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «Реал» ждёт возвращения Эндрика, который входит в планы команды на следующий сезон. Подчёркивается, что сам форвард «полон решимости остаться и бороться за место в составе мадридской команды». Президент «Королевского клуба» Флорентино Перес по-прежнему убеждён, что они подписали лучшего молодого игрока в мировом футболе.

В составе «Лиона» Эндрик забил семь голов в 18 матчах во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение нападающего с мадридским клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

