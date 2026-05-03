Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Ньюкасл» заинтересован в воспитаннике «Милана», скауты приезжали на «Сан-Сиро» — Моретто

«Ньюкасл» заинтересован в воспитаннике «Милана», скауты приезжали на «Сан-Сиро» — Моретто
Английский «Ньюкасл» заинтересован в подписании левого защитника «Милана» Давиде Бартезаги. Как сообщает инсайдер Маттео Моретто, скауты английской команды приезжали в Милан, чтобы изучить игрока и проследить за его развитием.

Действующий контракт 20-летнего воспитанника с итальянским клубом рассчитан до лета 2030 года. По данным СМИ, «Милан» планирует продлить соглашение с Бартезаги до 2031-го с увеличением зарплаты.

Сообщается, что сейчас футболист зарабатывает около € 500-600 тыс. в год. По новому контракту его оклад увеличится до € 1,5 млн. В текущем сезоне на счету игрока молодёжной сборной Италии два гола и результативная передача в 30 матчах во всех турнирах.

