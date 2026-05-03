Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Акинфеев обратился к защитнику ЦСКА Данилову после матча с «Зенитом»

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев подарил одноклубнику Кириллу Данилову кепку с рыбой после матча 28-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (1:3). 18-летний футболист отыграл всё время встречи. Акинфеев не принимал участия во встрече, поскольку продолжает восстановление после травмы.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Обляков – 5'     1:1 Дивеев – 30'     1:2 Соболев – 51'     1:3 Энрике – 60'    

«Не хочется перехваливать Кирилла, а скорее подбодрить. Не сбавляй темп, а мы будем помогать всем, чем можем», — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Игоря Акинфеева

Напомним, ранее Акинфеев сообщил, что будет вручать специальный приз лучшему, по своему мнению, футболисту ЦСКА после каждой игры.

В нынешнем сезоне Данилов принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 750 тыс.

