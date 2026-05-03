Акинфеев обратился к защитнику ЦСКА Данилову после матча с «Зенитом»

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев подарил одноклубнику Кириллу Данилову кепку с рыбой после матча 28-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (1:3). 18-летний футболист отыграл всё время встречи. Акинфеев не принимал участия во встрече, поскольку продолжает восстановление после травмы.

«Не хочется перехваливать Кирилла, а скорее подбодрить. Не сбавляй темп, а мы будем помогать всем, чем можем», — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Игоря Акинфеева

Напомним, ранее Акинфеев сообщил, что будет вручать специальный приз лучшему, по своему мнению, футболисту ЦСКА после каждой игры.

В нынешнем сезоне Данилов принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 750 тыс.

