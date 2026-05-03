«Подписан долгосрочный контракт». Доннарумма оригинально сообщил о своей свадьбе

Голкипер «Манчестер Сити» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма оригинальным образом сообщил о свадьбе со своей невестой Алессией Элефанте. Вратарь поделился фотографиями с торжества, подписав серию снимков в стиле объявления о трансфере.

«Подписан долгосрочный контракт», — написал Доннарумма в публикации на своей странице в соцсети. Подписчики в комментариях ответили gif-изображением инсайдера Фабрицио Романо с подписью: «Here we go».

Фото: Личный архив Доннаруммы и Элефанте

Доннарумма выступает за «Манчестер Сити» с лета 2025 года. В английский клуб он перебрался из французского «ПСЖ». Контракт итальянца с «горожанами» рассчитан до июля 2030-го и включает в себя опцию продления ещё на сезон.