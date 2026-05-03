Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Экс-тренер «Балтики» Низовцев объяснил причины месячной серии без побед

Бывший главный тренер «Балтики» Максим Низовцев высказался о серии калининградцев без побед. В шести последних играх у команды четыре ничьих и два поражения, а последняя победа состоялась ещё в марте во встрече 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (4:0).

«Шесть игр «Балтики» без побед не добавляет оптимизма. Причём три недели назад провели хорошую игру с «Краснодаром», который идёт на первом месте. Что произошло, всегда надо разбираться изнутри, но могу это объяснить тем, что лазарет команды полон основного состава. С «Рубином» в атаке играл Оффор, к сожалению, это не замена Хилю.

Игра у команды поменялась — стало меньше подборов, ударов по воротам. Два удара в створ с «Рубином» — очень мало, минимальное количество голевых моментов. Острых атакующих действий в последней трети не хватает», — сказал Низовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

