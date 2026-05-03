Судья Итурральде оценил эпизод с возможным пенальти в ворота «Барселоны» в матче Ла Лиги

Бывший футбольный судья Эдуардо Итурральде Гонсалес поделился мнением об эпизоде, произошедшем в начале матча 34-го тура Ла Лиги между «Осасуной» и «Барселоной» (1:2), когда после контакта с защитником сине-гранатовых Жоау Канселу в их штрафной площади нападающий хозяев Анте Будимир оказался на газоне. Главный арбитр встречи Исидро Диас де Мера Эскудерос не зафиксировал нарушения правил.

«Сначала Канселу касается мяча, а уже затем Будимира. В моменте Будимир бьёт Канселу чуть ли не больше, чем бьют его. Здесь идёт борьба нога в ногу», — приводит слова Итурральде Cadena Ser.

«Красные» набрали 42 очка и занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Сине-гранатовые заработали 88 очков и располагаются на первой строчке.

