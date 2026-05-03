Экс-тренер «Балтики» Низовцев высказался о будущем Талалаева в клубе

Бывший главный тренер «Балтики» Максим Низовцев поделился мнением о будущем Андрея Талалаева, возглавляющего команду с 2024 года. После 28 матчей Мир РПЛ калининградский клуб набрал 46 очков и занимает пятое место.

«Насколько знаю, у Талалаева контракт ещё на год, но это не является залогом для продолжения работы. Если у него будут предложения из клуба более серьёзного масштаба или даже из зарубежного, то он будет рассматривать. До серии без побед я бы сказал, что он останется в клубе, сейчас — не могу знать. На данный момент без Талалаева «Балтика» не смотрится, а что будет потом, одному богу известно. Может быть, сейчас победят «Локомотив» и всё встанет на свои места», — сказал Низовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

