Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Тимощук — о победе «Зенита» в матче с ЦСКА: мы намного сильнее контролировали игру

Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о матче 28-го тура Мир РПЛ с ЦСКА, где санкт-петербургский клуб победил со счётом 3:1. По ходу встречи гости уступали со счётом 0:1.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Обляков – 5'     1:1 Дивеев – 30'     1:2 Соболев – 51'     1:3 Энрике – 60'    

«Очень классной по результату получилась игра. Не ожидали, что начнём проигрывать в счёте, но волевые победы всегда приятно вырывать. Заработали необязательный пенальти. Мы намного сильнее контролировали игру. Рады, что в таком настроении и расположении духа были на поле», — приводит слова Тимощука «Советский спорт».

После этой игры ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке.

В следующем туре красно-синие 11 мая на выезде сыграют с «Пари Нижний Новгород», сине-бело-голубые 10 мая примут «Сочи».

