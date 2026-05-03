Тимощук — о победе «Зенита» в матче с ЦСКА: мы намного сильнее контролировали игру

Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о матче 28-го тура Мир РПЛ с ЦСКА, где санкт-петербургский клуб победил со счётом 3:1. По ходу встречи гости уступали со счётом 0:1.

«Очень классной по результату получилась игра. Не ожидали, что начнём проигрывать в счёте, но волевые победы всегда приятно вырывать. Заработали необязательный пенальти. Мы намного сильнее контролировали игру. Рады, что в таком настроении и расположении духа были на поле», — приводит слова Тимощука «Советский спорт».

После этой игры ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке.

В следующем туре красно-синие 11 мая на выезде сыграют с «Пари Нижний Новгород», сине-бело-голубые 10 мая примут «Сочи».

Материалы по теме Фото Акинфеев обратился к защитнику ЦСКА Данилову после матча с «Зенитом»

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: