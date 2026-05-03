Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ахметзянов — о матче с «Сочи»: бояться никого не надо, но уважать нужно всех

Ахметзянов — о матче с «Сочи»: бояться никого не надо, но уважать нужно всех
Комментарии

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов высказался о матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Игра состоится на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра выступит Сергей Цыганок. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Сочи
Сочи
1-й тайм
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Кравцов – 7'    

«Всегда говорим команде, что бояться никого не надо, но уважать нужно всех. У «Сочи» квалифицированная команда и хороший тренерский штаб, поэтому лёгкой прогулки не будет. Думаю, соперник отдаст все силы. Равно как и наша команда», — сказал Ахметзянов в эфире «Матч ТВ».

После 27 туров чемпионата России сочинский клуб набрал 18 очков и занимает последнее, 16-е место. «Оренбург» заработал 26 очков и располагается на 13-й строчке.

Материалы по теме
«Сочи» уже впереди в матче с «Оренбургом»! Шикарный удар Кравцова! LIVE
Live
«Сочи» уже впереди в матче с «Оренбургом»! Шикарный удар Кравцова! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android