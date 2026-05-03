Ахметзянов — о матче с «Сочи»: бояться никого не надо, но уважать нужно всех

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов высказался о матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Игра состоится на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра выступит Сергей Цыганок. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Всегда говорим команде, что бояться никого не надо, но уважать нужно всех. У «Сочи» квалифицированная команда и хороший тренерский штаб, поэтому лёгкой прогулки не будет. Думаю, соперник отдаст все силы. Равно как и наша команда», — сказал Ахметзянов в эфире «Матч ТВ».

После 27 туров чемпионата России сочинский клуб набрал 18 очков и занимает последнее, 16-е место. «Оренбург» заработал 26 очков и располагается на 13-й строчке.