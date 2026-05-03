Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Испанское ядро «Реала» недовольно Арбелоа, восхваляющим звёзд команды — El Mundo

Часть футболистов мадридского «Реала» недовольна подходом главного тренера Альваро Арбелоа, который, по их мнению, слишком активно восхваляет состоявшихся звёзд «сливочных», пренебрегая игроками молодёжной академии и испанским ядром команды. Об этом сообщает El Mundo.

По информации источника, к названным футболистам «Реала» относятся Даниэль Карвахаль, Рауль Асенсио, Даниель Себальос, Дин Хёйсен, Альваро Каррерас, Фран Гарсия и Гонсало Гарсия Торрес. Некоторые из них играли ключевую роль в раздевалке «сливочных», однако потеряли свою значимость за последние два года после ухода Начо, Хоселу и Лукаса Васкеса.

Игроки отмечают, несмотря на положительное отношение к звёздным футболистам «Реала», Арбелоа был непреклонен в вопросе с Асенсио, отстранённым на несколько дней. Также у тренера возник конфликт с Себальосом. Подчёркивается, что Арбелоа несколько раз исключал Каррераса из основного состава из-за «плохого поведения».

