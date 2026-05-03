Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лудогорец» впервые за 15 лет не стал чемпионом Болгарии, упустив титул в юбилейный сезон

«Лудогорец» впервые за 15 лет не стал чемпионом Болгарии, упустив титул в юбилейный сезон
Комментарии

«Лудогорец» за пять игр до конца чемпионата Болгарии лишился шансов на завоевание золотых медалей. Отставание чемпионов страны последних 14 сезонов от «Левски» увеличилось до 16 очков после победы софийского клуба над ЦСКА 1948 (1:0) в 32-м туре.

Таким образом, «Левски» стал чемпионом Болгарии впервые с 2009 года и в 27-й раз в клубной истории. У «Лудогорца» осталось 14 титулов, завоёванных подряд в период с сезона-2011/2012 по сезон-2024/2025.

«Лудогорцу» принадлежала самая продолжительная из действующих серий по числу побед в национальном чемпионате в мире. Сезон-2025/2026 стал для клуба юбилейным, 80-м в истории.

Материалы по теме
Топ-события воскресенья: «МЮ» — «Ливерпуль», Кубок Гагарина, финал МиДи, Формула-1 и РПЛ
Топ-события воскресенья: «МЮ» — «Ливерпуль», Кубок Гагарина, финал МиДи, Формула-1 и РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android