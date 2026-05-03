«Лудогорец» впервые за 15 лет не стал чемпионом Болгарии, упустив титул в юбилейный сезон

«Лудогорец» за пять игр до конца чемпионата Болгарии лишился шансов на завоевание золотых медалей. Отставание чемпионов страны последних 14 сезонов от «Левски» увеличилось до 16 очков после победы софийского клуба над ЦСКА 1948 (1:0) в 32-м туре.

Таким образом, «Левски» стал чемпионом Болгарии впервые с 2009 года и в 27-й раз в клубной истории. У «Лудогорца» осталось 14 титулов, завоёванных подряд в период с сезона-2011/2012 по сезон-2024/2025.

«Лудогорцу» принадлежала самая продолжительная из действующих серий по числу побед в национальном чемпионате в мире. Сезон-2025/2026 стал для клуба юбилейным, 80-м в истории.