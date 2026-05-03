Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
«Сочи» — «Оренбург»: Кравцов открыл счёт на седьмой минуте в матче 28-го тура РПЛ 2025/2026, 3 мая 2026

В эти минуты идёт матч 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Сочи» и «Оренбург». Игра проходит на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра выступает Сергей Цыганок. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Сочи
1-й тайм
1 : 0
Оренбург
1:0 Кравцов – 7'    

На седьмой минуте счёт открыл полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов.

После 27 туров чемпионата России сочинский клуб набрал 18 очков и занимает последнее, 16-е место. «Оренбург» заработал 26 очков и располагается на 13-й строчке.

В минувшем туре команда Игоря Осинькина уступила московскому «Динамо» со счётом 0:2, а подопечные Ильдара Ахметзянова победили «Ростов» со счётом 1:0.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
«Сочи» — «Оренбург». Надежда умирает последней
