El Mundo: игроки «Реала» не понимают поездки Мбаппе за пределы Испании

Поведение нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе на фоне его новой мышечной травмы вызвало трения в раздевалке «сливочных». Об этом сообщает El Mundo.

По информации источника, футболисты поняли Мбаппе, когда он в сопровождении клубных физиотерапевтов отправился в Париж во время предыдущего повреждения. Но с учётом того, что нынешняя травма француза является «незначительной», многие товарищи по команде не понимают его поездок за пределы Испании. Подчёркивается, что несколько игроков «Реала» выразили недоумение по поводу действий Мбаппе в последние дни на фоне его заявлений, что он сделает «всё возможное» с целью принять участие в «эль класико» 10 мая.

Ранее СМИ сообщали, что нападающий «сливочных» в компании своей девушки отправился в Италию.

