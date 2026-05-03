«Локомотив» — фаворит в борьбе за подписание Кравцова из «Сочи» летом

«Локомотив» — фаворит в борьбе за подписание полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Также в диалоге по полузащитнику находится «Зенит», но игрок не хочет переходить в питерский клуб.

Кравцов играет за «Сочи» с 2022 года. В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

Материалы по теме Игрок «Сочи» Кравцов прокомментировал слова агента об интересе топ-клуба РПЛ

Самые титулованные футбольные клубы России: