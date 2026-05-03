Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Энрике отметил трудности с мотивацией у «ПСЖ» после ничьей в матче с «Лорьяном»

Луис Энрике отметил трудности с мотивацией у «ПСЖ» после ничьей в матче с «Лорьяном»
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о трудностях с мотивацией у команды после матча 32-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» (2:2). Во вторник, 28 апреля, французский гранд встречался с «Баварией» (5:4) в первой игре полуфинала Лиги чемпионов.

Франция — Лига 1 . 32-й тур
02 мая 2026, суббота. 18:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 2
Лорьян
Лорьян
1:0 Мбайе – 6'     1:1 Пажи – 12'     2:1 Заир-Эмери – 62'     2:2 Тосин – 78'    

«Тяжело возвращаться к работе в чемпионате после такого важного матча [с «Баварией»] с фантастической атмосферой. Это непростая задача с точки зрения мотивации.

Подобный результат разочаровывает, потому что нам действительно были нужны три очка. Мы выпустили только двух футболистов, которые были в стартовом составе в матче вторника, и старались контролировать ход игры так, как хотели. Мы хотели победить, но упустили этот шанс», — сказал Энрике на пресс-конференции.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Баварией» состоится в среду, 6 мая.

Материалы по теме
Луис Энрике отреагировал на потерю очков «ПСЖ» в матче, где Сафонов остался вне заявки

Луис Энрике поздравил Дембеле с выигрышем «Золотого мяча»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android