Луис Энрике отметил трудности с мотивацией у «ПСЖ» после ничьей в матче с «Лорьяном»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о трудностях с мотивацией у команды после матча 32-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» (2:2). Во вторник, 28 апреля, французский гранд встречался с «Баварией» (5:4) в первой игре полуфинала Лиги чемпионов.
«Тяжело возвращаться к работе в чемпионате после такого важного матча [с «Баварией»] с фантастической атмосферой. Это непростая задача с точки зрения мотивации.
Подобный результат разочаровывает, потому что нам действительно были нужны три очка. Мы выпустили только двух футболистов, которые были в стартовом составе в матче вторника, и старались контролировать ход игры так, как хотели. Мы хотели победить, но упустили этот шанс», — сказал Энрике на пресс-конференции.
Ответный матч между «ПСЖ» и «Баварией» состоится в среду, 6 мая.
