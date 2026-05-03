«Челси» и мадридский «Атлетико» претендуют на форварда из АПЛ стоимостью € 93 млн — ESPN

Лондонский «Челси» и мадридский «Атлетико» заинтересованы в подписании форварда английского «Брентфорда» Игора Тьяго. Об этом сообщает бразильская редакция ESPN. По данным источника, два клуба изучают возможность приобретения нападающего в летнее трансферное окно.

По данным источника, «Брентфорд» запрашивает за своего футболиста сумму в £ 80 млн ( около € 92,8 млн).

Игор Тьяго является вторым бомбардиром английской Премьер-лиги с 22 забитыми мячами, уступая только нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду (24 гола). Летом 2024-го «Брентфорд» заплатил бельгийскому «Брюгге» € 33 млн за переход бразильца.