«Ахмат» — «Пари НН»: онлайн-трансляция матча 28-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 19:30

Сегодня, 3 мая, состоится матч 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ахмат» и «Пари НН». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра выступит Сергей Чебан. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 27 туров чемпионата России грозненский клуб набрал 32 очка и занимает девятое место. Нижегородская команда заработала 22 очка и располагается на предпоследней, 15-й строчке.

В минувшем туре команда Станислава Черчесова уступила «Зениту» со счётом 0:2, а «Пари НН» проиграл «Спартаку» (1:2).

