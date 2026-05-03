Левандовски заявил, что «Барселона» хочет набрать 100 очков в Ла Лиге
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, какую цель преследует команда в чемпионате Испании нынешнего сезона. В субботу, 2 мая, сине-гранатовые победили «Осасуну» во встрече 34-го тура Ла Лиги со счётом 2:1. Польский форвард открыл счёт на 81-й минуте.
Испания — Примера . 34-й тур
02 мая 2026, суббота. 22:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 2
Барселона
0:1 Левандовски – 81' 0:2 Ф. Торрес – 86' 1:2 Рауль – 88'
«Цель — выиграть все матчи, чтобы набрать 100 очков. Даже если мы победим в Ла Лиге, нам нужно выиграть оставшиеся матчи», — приводит слова Левандовского Marca.
После 34 матчей Ла Лиги «Барселона» набрала 88 очков. На второй строчке с 74 очками располагается мадридский «Реал», у которого есть игра в запасе. Чемпионат завершится в 38-м туре.
