Левандовски заявил, что «Барселона» хочет набрать 100 очков в Ла Лиге

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, какую цель преследует команда в чемпионате Испании нынешнего сезона. В субботу, 2 мая, сине-гранатовые победили «Осасуну» во встрече 34-го тура Ла Лиги со счётом 2:1. Польский форвард открыл счёт на 81-й минуте.

«Цель — выиграть все матчи, чтобы набрать 100 очков. Даже если мы победим в Ла Лиге, нам нужно выиграть оставшиеся матчи», — приводит слова Левандовского Marca.

После 34 матчей Ла Лиги «Барселона» набрала 88 очков. На второй строчке с 74 очками располагается мадридский «Реал», у которого есть игра в запасе. Чемпионат завершится в 38-м туре.

