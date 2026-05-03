«Сочи» победил «Оренбург» в матче РПЛ благодаря хет-трику Кравцова

Завершился матч 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Сочи» и «Оренбург». Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра выступил Сергей Цыганок. Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В начале игры счёт открыл полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов. На 33-й минуте Кравцов оформил дубль. На 67-й минуте Кравцов сделал хет-трик. Через две минуты нападающий Алешандре Жезус сократил отставание гостей.

После 28 матчей чемпионата России сочинский клуб набрал 21 очко и занимает последнее, 16-е место. «Оренбург» заработал 26 очков и располагается на 13-й строчке.

В минувшем туре команда Игоря Осинькина уступила московскому «Динамо» со счётом 0:2, а подопечные Ильдара Ахметзянова победили «Ростов» (1:0).

