«Ковентри» Лэмпарда планирует усилиться форвардом «Ювентуса» после выхода в АПЛ — GdS

Вышедший в английскую Премьер-лигу по результатам сезона-2025/2026 в Чемпионшипе «Ковентри», которым руководит бывший футболист и главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард, предпринимает попытки усиления состава перед стартом в АПЛ. Как сообщает издание la Gazzetta dello Sport, клуб нацелился на форварда сборной Бельгии Луа Опенда, выступающего на правах аренды в туринском «Ювентусе».

По данным источника, представители «Ковентри» уже связались с игроком, чтобы прояснить его ситуацию в Турине. Сообщается, что у англичан есть шанс заключить с игроком соглашение об аренде с возможностью или обязательством выкупа. Лэмпард высоко ценит Опенда и заинтересован в его приобретении.

26-летний бельгиец может покинуть итальянский клуб спустя год после перехода. Опенда провёл 34 матча за «Ювентус» во всех соревнованиях, забив два гола. Минувшим летом туринцы арендовали форварда у «РБ Лейпциг» с обязательством выкупа за € 42,75 млн.