Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ковентри» Лэмпарда планирует усилиться форвардом «Ювентуса» после выхода в АПЛ — GdS

«Ковентри» Лэмпарда планирует усилиться форвардом «Ювентуса» после выхода в АПЛ — GdS
Комментарии

Вышедший в английскую Премьер-лигу по результатам сезона-2025/2026 в Чемпионшипе «Ковентри», которым руководит бывший футболист и главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард, предпринимает попытки усиления состава перед стартом в АПЛ. Как сообщает издание la Gazzetta dello Sport, клуб нацелился на форварда сборной Бельгии Луа Опенда, выступающего на правах аренды в туринском «Ювентусе».

По данным источника, представители «Ковентри» уже связались с игроком, чтобы прояснить его ситуацию в Турине. Сообщается, что у англичан есть шанс заключить с игроком соглашение об аренде с возможностью или обязательством выкупа. Лэмпард высоко ценит Опенда и заинтересован в его приобретении.

26-летний бельгиец может покинуть итальянский клуб спустя год после перехода. Опенда провёл 34 матча за «Ювентус» во всех соревнованиях, забив два гола. Минувшим летом туринцы арендовали форварда у «РБ Лейпциг» с обязательством выкупа за € 42,75 млн.

Материалы по теме
Топ-события воскресенья: «МЮ» — «Ливерпуль», Кубок Гагарина, финал МиДи, Формула-1 и РПЛ
Топ-события воскресенья: «МЮ» — «Ливерпуль», Кубок Гагарина, финал МиДи, Формула-1 и РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android