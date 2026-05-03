«МЮ» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч 35-го тура АПЛ-2025/2026

Сегодня, 3 мая, состоится матч 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра выступит Даррен Ингланд. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Дало, Хевен, Магуайр, Шоу, Каземиро, Майну, Фернандеш, Кунья, Мбемо, Шешко.

«Ливерпуль»: Вудман, ван Дейк, Конате, Робертсон, Фримпонг, Гравенберх, Джонс, Собослаи, Мак Аллистер, Вирц, Гакпо.

После 34 туров чемпионата Англии «красные дьяволы» набрали 61 очко и занимают третье место. Мерсисайдцы заработали 58 очков и располагаются на четвёртой строчке.

В минувшем туре команда Майкла Кэррика победила «Брентфорд» со счётом 2:1, а подопечные Арне Слота обыграли «Кристал Пэлас» — 3:1.

