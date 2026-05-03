Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Зенита» и сборной Словении Дркушич оценил успехи экс-игрока ЦСКА Бийола в АПЛ

Защитник «Зенита» и сборной Словении Дркушич оценил успехи экс-игрока ЦСКА Бийола в АПЛ
Комментарии

Защитник «Зенита» и сборной Словении Ванья Дркушич высказался о выступлении партнёра по национальной команде Яки Бийола в английской Премьер-лиге. Экс-футболист московского ЦСКА перебрался в «Лидс» из итальянского «Удинезе» перед стартом текущего сезона.

«Яка — молодец. Сейчас он играет в АПЛ и держит хороший уровень. Недавно отдал голевую передачу. Играли вместе в сборной Словении, конечно, я рад его успехам в «Лидсе». Мы часто общаемся, он отличный футболист», — сказал Дркушич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Яка Бийол принял участие в 28 матчах текущего сезона в составе «Лидса». Всего на его счету один гол и три результативные передачи.

Материалы по теме
«Зенит» многогранно раскатал ЦСКА! А началось всё с правила бывших. Видео
«Зенит» многогранно раскатал ЦСКА! А началось всё с правила бывших. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android