Защитник «Зенита» и сборной Словении Дркушич оценил успехи экс-игрока ЦСКА Бийола в АПЛ

Защитник «Зенита» и сборной Словении Ванья Дркушич высказался о выступлении партнёра по национальной команде Яки Бийола в английской Премьер-лиге. Экс-футболист московского ЦСКА перебрался в «Лидс» из итальянского «Удинезе» перед стартом текущего сезона.

«Яка — молодец. Сейчас он играет в АПЛ и держит хороший уровень. Недавно отдал голевую передачу. Играли вместе в сборной Словении, конечно, я рад его успехам в «Лидсе». Мы часто общаемся, он отличный футболист», — сказал Дркушич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Яка Бийол принял участие в 28 матчах текущего сезона в составе «Лидса». Всего на его счету один гол и три результативные передачи.