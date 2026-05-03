Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Динамо Киев — Шахтер, результат матча 3 мая 2026, счет 1:2, 26-й тур УПЛ 2025/2026

«Шахтёр» одержал волевую победу над киевским «Динамо» в матче 26-го тура УПЛ
Комментарии

Завершился матч 26-го тура украинской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встречались киевское «Динамо» и «Шахтёр». Игра проходила на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве. Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу команды гостей.

Украина — Премьер-лига . 26-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо К
Киев
Окончен
1 : 2
Шахтёр
1:0 Пономаренко – 13'     1:1 Феррейра – 50'     1:2 Траоре – 69'    

Счёт открыл нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко на 13-й минуте. На 50-й минуте форвард «Шахтёра» Лукас Феррейра счёт сравнял. Лассина Траоре вывел команду гостей вперёд на 69-й минуте и установил окончательный счёт в матче — 2:1.

После 26 матчей чемпионата Украины киевский клуб набрал 47 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Шахтёр» заработал 63 очка и располагается на первой строчке.

Календарь матчей УПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица УПЛ сезона-2025/2026
