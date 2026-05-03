«Шахтёр» одержал волевую победу над киевским «Динамо» в матче 26-го тура УПЛ

Завершился матч 26-го тура украинской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встречались киевское «Динамо» и «Шахтёр». Игра проходила на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве. Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу команды гостей.

Счёт открыл нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко на 13-й минуте. На 50-й минуте форвард «Шахтёра» Лукас Феррейра счёт сравнял. Лассина Траоре вывел команду гостей вперёд на 69-й минуте и установил окончательный счёт в матче — 2:1.

После 26 матчей чемпионата Украины киевский клуб набрал 47 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Шахтёр» заработал 63 очка и располагается на первой строчке.