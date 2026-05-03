Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Агент Кравцова отреагировал на хет-трик игрока «Сочи» в ворота «Оренбурга»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова, поделился мнением о хет-трике футболиста в матче 28-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (3:1).

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Сочи
Окончен
3 : 1
Оренбург
1:0 Кравцов – 7'     2:0 Кравцов – 33'     3:0 Кравцов – 67'     3:1 Жезус – 69'    

«Все три гола Кравцова в ворота «Оренбурга» получились очень красивыми и важными. И для «Сочи», и для самого Кирилла», — сказал Талаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Кравцов играет за «Сочи» с 2022 года. В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

