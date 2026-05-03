Агент Кравцова прокомментировал информацию о возможном трансфере в «Локомотив»

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова, отреагировал на информацию об интересе московского «Локомотива» к своему клиенту. В матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (3:1) хавбек оформил хет-трик.

«О будущем Кирилла поговорим уже после сезона», — сказал Талаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что железнодорожники являются фаворитом в борьбе за подписание Кравцова. На игрока также претендует «Зенит», однако сам футболист не заинтересован в переходе в санкт-петербургский клуб.