Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Кравцова прокомментировал информацию о возможном трансфере в «Локомотив»

Агент Кравцова прокомментировал информацию о возможном трансфере в «Локомотив»
Комментарии

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова, отреагировал на информацию об интересе московского «Локомотива» к своему клиенту. В матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (3:1) хавбек оформил хет-трик.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
3 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Кравцов – 7'     2:0 Кравцов – 33'     3:0 Кравцов – 67'     3:1 Жезус – 69'    

«О будущем Кирилла поговорим уже после сезона», — сказал Талаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что железнодорожники являются фаворитом в борьбе за подписание Кравцова. На игрока также претендует «Зенит», однако сам футболист не заинтересован в переходе в санкт-петербургский клуб.

Материалы по теме
«Оренбург» отыграл один мяч в игре с «Сочи»! Ещё есть шансы спастись? LIVE
Live
«Оренбург» отыграл один мяч в игре с «Сочи»! Ещё есть шансы спастись? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android