ESPN раскрыл позицию «Челси» насчёт продажи Жоао Педро в «Барселону»

«Челси» через третьих лиц проинформировал «Барселону», что не намерен продавать нападающего Жоао Педро грядущим летом. В лондонском клубе отмечают отсутствие на рынке подходящей замены для 24-летнего форварда по аналогичной цене. Об этом сообщает бразильская редакция ESPN.

Ранее Sport.es сообщил, что сине-гранатовые рассматривают Педро в качестве альтернативы форварду мадридского «Атлетико» Хулиану Альваресу.

По информации ESPN, на текущий момент бразильский футболист не думает об уходе из «Челси» и сосредоточен на завершении сезона в лондонской команде, а также на подготовке к грядущему чемпионату мира.

По данным Transfermarkt, «синие» приобрели Педро у «Брайтона» за € 63,7 млн минувшим летом. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года.

