Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Факел — Енисей: стартовые составы команд на матч 32-го тура Первой лиги 2025/2026, 3 мая 2026

«Факел» — «Енисей»: стартовые составы команд на матч 32-го тура Первой лиги
Комментарии

Сегодня, 3 мая, состоится матч 32-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встретятся воронежский «Факел» и красноярский «Енисей». Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра выступит Михаил Плиско из Ленинградской области. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия — Лига Pari . 32-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Енисей
Красноярск
Стартовые составы команд.

«Факел»: Фролкин, Габараев, Тодорович, Юрганов, Журавлёв, Симонов, Якимов, Магомедов, Нетфуллин, Гнапи, Турищев.

«Енисей»: Шамов, Эммерсон, Масловский, Цесь, Шершов, Батырев, Погосов, Надольский, Окладников, Иванов, Мазурин.

«Факел» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Воронежцы набрали 61 очко в 31 матче. Отставание от занимающей первое место «Родины» при игре в запасе составляет одно очко. «Енисей» с 46 очками располагается на седьмой строчке.

