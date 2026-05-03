«Один футболист похоронил нас». Ахметзянов высказался о поражении «Оренбурга» от «Сочи»

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов высказался о поражении своих подопечных от «Сочи» (1:3) в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра выступил Сергей Цыганок. Хет-триком в составе хозяев поля отметился полузащитник Кирилл Кравцов.

— Удивил сегодня «Сочи»?

— Удивил один футболист, который похоронил нас. Так бывает.

— Раз в год и пушка стреляет?

— Я так не могу сказать. У них достаточно квалифицированная команда. Надо просто спросить рецепт: что он делал сегодня, чем питался. Мы тоже будем пользоваться такими нюансами.

— Концовка была за вашей командой.

— Когда команда ведёт 3:1 и отдаёт мяч, это нормально. Важен результат. Мы, к сожалению, проиграли, — сказал Ахметзянов в эфире «Матч ТВ».