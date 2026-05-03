Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Один футболист похоронил нас». Ахметзянов высказался о поражении «Оренбурга» от «Сочи»

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов высказался о поражении своих подопечных от «Сочи» (1:3) в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра выступил Сергей Цыганок. Хет-триком в составе хозяев поля отметился полузащитник Кирилл Кравцов.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
3 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Кравцов – 7'     2:0 Кравцов – 33'     3:0 Кравцов – 67'     3:1 Жезус – 69'    

— Удивил сегодня «Сочи»?
— Удивил один футболист, который похоронил нас. Так бывает.

— Раз в год и пушка стреляет?
— Я так не могу сказать. У них достаточно квалифицированная команда. Надо просто спросить рецепт: что он делал сегодня, чем питался. Мы тоже будем пользоваться такими нюансами.

— Концовка была за вашей командой.
— Когда команда ведёт 3:1 и отдаёт мяч, это нормально. Важен результат. Мы, к сожалению, проиграли, — сказал Ахметзянов в эфире «Матч ТВ».

