Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Игрок «Сочи» Кравцов высказался после хет-трика в ворота «Оренбурга»

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов поделился эмоциями после матча 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (3:1), в котором он оформил хет-трик.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Сочи
Окончен
3 : 1
Оренбург
1:0 Кравцов – 7'     2:0 Кравцов – 33'     3:0 Кравцов – 67'     3:1 Жезус – 69'    

— В чём секрет, почему сегодня всё получалось?
— Даже не знаю. Решил пробить — получилось. Потом ещё раз получилось и ещё раз.

— Откуда взялось это мастерство исполнения?
— Оно и было, просто я его не использовал. Думал, в каком матче это сделать. И вот, наконец.

— Следующий тур в Санкт‑Петербурге с «Зенитом»…
— В Петербурге будем биться. Для меня это особенная команда, — сказал Кравцов в эфире «Матч ТВ».

Отметим, Кравцов является воспитанником сине-бело-голубых.

После 28 матчей чемпионата России сочинский клуб набрал 21 очко и занимает последнее, 16-е место. «Оренбург» заработал 26 очков и располагается на 13-й строчке.

Чудеснейший хет-трик Кравцова! Как же «Сочи» цепляется за шанс на спасение. Видео
