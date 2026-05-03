Игрок «Сочи» Кравцов высказался после хет-трика в ворота «Оренбурга»

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов поделился эмоциями после матча 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (3:1), в котором он оформил хет-трик.

— В чём секрет, почему сегодня всё получалось?

— Даже не знаю. Решил пробить — получилось. Потом ещё раз получилось и ещё раз.

— Откуда взялось это мастерство исполнения?

— Оно и было, просто я его не использовал. Думал, в каком матче это сделать. И вот, наконец.

— Следующий тур в Санкт‑Петербурге с «Зенитом»…

— В Петербурге будем биться. Для меня это особенная команда, — сказал Кравцов в эфире «Матч ТВ».

Отметим, Кравцов является воспитанником сине-бело-голубых.

После 28 матчей чемпионата России сочинский клуб набрал 21 очко и занимает последнее, 16-е место. «Оренбург» заработал 26 очков и располагается на 13-й строчке.