Левандовски: пока мы не оформим чемпионство официально, не будем говорить об этом

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о вероятном чемпионстве команды. Каталонцы могут выиграть Ла Лигу досрочно, если «Реал» потеряет очки во встрече с «Эспаньолом» 3 мая, в противном случае судьба титула может решиться в «эль класико» 10 мая.

«Выиграть Ла Лигу — это замечательно, главная улица Барселоны очень красива. Но до тех пор, пока мы не оформим чемпионство официально, не будем говорить об этом слишком много», — приводит слова Левандовского Marca.

После 34 матчей Ла Лиги «Барселона» набрала 88 очков. На второй строчке с 74 очками располагается мадридский «Реал», у которого есть игра в запасе.