Леонид Слуцкий стал участником нового сезона шоу «Сокровища императора»

Российский тренер Леонид Слуцкий, возглавляющий китайский футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа», стал участником нового сезона телевизионного шоу «Сокровища императора», действие которого происходит в Поднебесной.

Пресс-служба телеканала сообщает, что возвращение Слуцкого на российские экраны станет его первым опытом в подобном формате. Вместе с ним за трофей поборется Олег Яровинский, его давний соратник и коллега по работе в Китае.

Опыт, полученный тренерами в Китае, по словам представителей проекта, должен помочь им быстрее адаптироваться к правилам игры и общению с местными жителями, задействованными в съёмках. Организаторы уверены, что темперамент и яркая манера поведения Слуцкого выделят его на фоне остальных участников.

После девяти туров китайской Суперлиги «Шанхай Шэньхуа» занимает пятую строчку в турнирной таблице с 10 очками.