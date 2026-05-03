Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Леонид Слуцкий стал участником нового сезона шоу «Сокровища императора»

Российский тренер Леонид Слуцкий, возглавляющий китайский футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа», стал участником нового сезона телевизионного шоу «Сокровища императора», действие которого происходит в Поднебесной.

Пресс-служба телеканала сообщает, что возвращение Слуцкого на российские экраны станет его первым опытом в подобном формате. Вместе с ним за трофей поборется Олег Яровинский, его давний соратник и коллега по работе в Китае.

Опыт, полученный тренерами в Китае, по словам представителей проекта, должен помочь им быстрее адаптироваться к правилам игры и общению с местными жителями, задействованными в съёмках. Организаторы уверены, что темперамент и яркая манера поведения Слуцкого выделят его на фоне остальных участников.

После девяти туров китайской Суперлиги «Шанхай Шэньхуа» занимает пятую строчку в турнирной таблице с 10 очками.

