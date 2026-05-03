«Милан» в меньшинстве проиграл «Сассуоло» в 35-м туре Серии А

Завершился матч 35-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Сассуоло» и «Милан». Игра проходила на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» (Реджо-нель-Эмилия, Италия). В качестве главного арбитра выступил Фабио Мареска. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:0.

Первый гол в матче забил нападающий чёрно-зелёных Доменико Берарди в начале встречи на пятой минуте. На 24-й минуте защитник миланцев Фикайо Томори получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Во втором тайме на 47-й минуте форвард Арман Лорьенте увеличил преимущество «Сассуоло».

«Милан» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии с 67 очками в 35 матчах. «Сассуоло» располагается на девятой строчке. В активе команды 49 очков после 35 игр.