Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Сассуоло — Милан, результат матча 3 мая 2026, счет 2:0, 35-й тур Серии А 2025/2026

«Милан» в меньшинстве проиграл «Сассуоло» в 35-м туре Серии А
Завершился матч 35-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Сассуоло» и «Милан». Игра проходила на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» (Реджо-нель-Эмилия, Италия). В качестве главного арбитра выступил Фабио Мареска. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:0.

03 мая 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Сассуоло
2 : 0
Милан
1:0 Берарди – 5'     2:0 Лорьенте – 47'    
Удаления: нет / Томори – 24'

Первый гол в матче забил нападающий чёрно-зелёных Доменико Берарди в начале встречи на пятой минуте. На 24-й минуте защитник миланцев Фикайо Томори получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Во втором тайме на 47-й минуте форвард Арман Лорьенте увеличил преимущество «Сассуоло».

«Милан» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии с 67 очками в 35 матчах. «Сассуоло» располагается на девятой строчке. В активе команды 49 очков после 35 игр.

