«Сокол» обыграл «Волгу», победив во втором подряд матче Первой лиги

Завершился матч 32-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 между «Волгой» из Ульяновска и саратовским «Соколом». Команды играли на стадионе «Труд имени Льва Яшина» в Ульяновске. В качестве главного арбитра обслуживал Владимир Шамара. Игра закончилась победой команды гостей счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил Амир Кахриманович. Полузащитник саратовской команды отличился во втором тайме на 62-й минуте, реализовав пенальти.

«Сокол» занимает последнее, 18-е место, в турнирной таблице Первой лиги. У команды 22 очка. «Волга» с 36 очками располагается на 13-й строчке. На первом месте находится московская «Родина» (62).