«Тун» впервые в истории стал чемпионом Швейцарии, команда оформила этот титул досрочно. Что примечательно, «Тун» по итогам прошлого сезона стал победителем Челлендж-Лиги, которая является вторым дивизионом в системе швейцарского футбола.

В 35-м туре Суперлиги «Тун» со счётом 1:3 уступил «Базелю», но ближайший преследователь команды — «Санкт-Галлен» тоже потерпел поражение, пропустив три безответных гола от «Сьона». Таким образом, за три тура до окончания текущего розыгрыша чемпионата Швейцарии «Тун» возглавляет турнирную таблицу Суперлиги с 74 очками, «Санкт-Галлен» находится на второй строчке с 63 очками.