Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
21:45 Мск
«Барселона» проведёт чемпионский парад 4 мая в случае потери очков «Реалом» — MD

«Барселона» планирует провести чемпионский парад в понедельник, 4 мая, если «Реал» допустит осечку в матче 34-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, руководство клуба уже составило график торжественных мероприятий. В случае математического подтверждения титула, праздничный парад на открытом автобусе состоится в назначенный день. Игроки, вероятно, проедут от стадиона «Спотифай Камп Ноу» до Триумфальной арки, как было в 2023 и 2025 годах.

После победы над «Осасуной» со счётом 2:1 каталонцы занимают первую строчку в таблице чемпионата Испании с 88 очками. Отрыв «Барселоны» от «Реала» составляет 14 очков. Любая потеря очков командой Альваро Арбелоа сделает лидера чемпионата недосягаемым.

Матч «Реала» с «Эспаньолом» состоится сегодня, 3 мая. Игра начнётся в 22:00 мск.

Испания — Примера . 34-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
