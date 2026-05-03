«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: Шешко забил второй мяч хозяев на 14-й минуте

В эти минуты идёт матч 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играют «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Встреча проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра выступает Даррен Ингланд. На данный момент счёт 2:0 в пользу манкунианцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 14-й минуте Беньямин Шешко забил второй мяч «красных дьяволов». Ранее, на шестой минуте, Матеус Кунья открыл счёт в этой игре и вывел манкунианцев вперёд.

После 34 туров чемпионата Англии «красные дьяволы» набрали 61 очко и занимают третье место. Мерсисайдцы заработали 58 очков и располагаются на четвёртой строчке.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 9 мая на выезде сыграет с «Сандерлендом», «Ливерпуль» в тот же день примет «Челси».